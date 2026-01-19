小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」

小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。

從照片可見，Elly化著偏濃的眼妝，穿著細肩帶小禮服亮相，整體風格偏向較為成熟、豔麗的歐美辣妹風。有網友認為這樣正適合剛滿20歲的她，也有人覺得造型顯得有點超齡，意見不一。

其中最受注意的是她頸間的鑽石項鍊。這條項鍊是大S在Elly約10歲時送的禮物，小S曾公開提過自己當時不太贊成，因為擔心女兒太早接觸精品會影響金錢觀，但大S仍堅持要送出這份心意。Elly好好地收藏這份禮物10年，如今在20歲生日時再次戴上，也顯見她對姨媽的重視。

小S過去多次提到，對孩子採取較開放的教育方式，尊重她們在風格與選擇上的想法，也強調健康與自律的重要性。Elly在2024年以雅思8.0的成績，目前就讀南加大商科；過去也曾在14歲時拿下韓國舞蹈比賽冠軍，16歲開始接觸美妝代言，隨著年紀增長逐漸走出自己的路。

