小S大女兒Elly20歲生日！穿超辣低胸裝慶生「暴風蛻變」 最新美照出爐

記者趙浩雲／台北報導

小S大女兒Elly20歲生日。（圖／翻攝自臉書）

小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）迎來20歲生日，氣質與風格明顯升級，引發網友熱議。姊妹粉專「Elly．Lily．Alice」今發文祝福：「祝Elly20歲生日快樂」，搭配近照曝光後，不少粉絲驚呼她已從少女蛻變為成熟自信的年輕女子，舉手投足散發大人感。

Elly目前就讀美國南加州大學（USC），近年在社群分享的生活照中，可見她穿搭風格越來越俐落大方，剪裁合身的服裝搭配自然妝容，展現健康與自信並存的氣質，既性感卻不失優雅，也被網友形容「很有國際感」、「越來越像小S年輕時」。從照片中可見，Elly不論是坐在餐廳微笑看鏡頭，或低頭欣賞餐點的瞬間，都流露出成熟沉穩的神情，與過去青澀模樣形成對比。

小S大女兒Elly20歲生日，越來越成熟美麗。（圖／翻攝自臉書）

小S過去也曾多次在節目中分享，對女兒的成長既感性又驕傲，認為Elly個性獨立、有想法，也很清楚自己要走的路。如今邁入20歲的重要里程碑，Elly不僅外型蛻變，氣質與自信同樣備受肯定，粉絲也紛紛湧入留言祝賀：「祝福漂亮美女生日快樂」、「生日快樂」。

