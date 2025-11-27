小S女兒「單穿1件」畫面曝！露肩照暈爛網：超級仙

娛樂中心／王靖慈報導

藝人小S（徐熙娣）與丈夫許雅鈞育有三名女兒，其中二女兒 Lily（許韶恩）因為亮眼外型、修長身材和天生自帶的模特兒氣場，被視為新一代時尚圈備受矚目的星二代。24日剛滿18歲的Lily在社群上分享慶生照，甜美氣質引發熱烈關注。沒想到昨（26）日又釋出4張辣照，大方展現個人魅力，被粉絲比喻為女神「阿芙羅黛蒂」。





小S女兒18歲「鎖骨香肩」大解放！寬鬆透膚衫敞開裡面只有Bra

Lily以透膚襯衫作為外搭，內搭舒適的運動內衣，微微敞開的領口，勾勒出清晰的鎖骨。（圖／翻攝自「lilyhsuuuu」IG）

Lily目前活耀時尚圈，以超長九頭身比例走紅，被不少網友大讚「神似林志玲」。26日，她在個人IG上曬出4張辣照，照片中的Lily皮膚白皙，身穿一件白色寬鬆的長袖襯衫，將一邊的袖子輕輕滑落，露出香肩和誘人鎖骨。襯衫內搭一件薰衣草淡紫色的運動內衣，營造出休閒且微性感的風格。另一套上半身身穿貼身的淺紫色長袖上衣，下身搭配深色瑜伽褲，展現完美身體曲線，健康又時尚。

小S女兒18歲「鎖骨香肩」大解放！寬鬆透膚衫敞開裡面只有Bra

網友於留言區誇讚Lily。（圖／翻攝自「lilyhsuuuu」IG）

Lily好身材讓照片迅速成為話題焦點，掀起留言區一片熱烈討論。有網友讚嘆：「好好看」、「怎麼維持身材的」、「超仙、超美」，甚至有粉絲直球告白：「看你照片會讓人心情變好，但我又不能太常看，怕上癮」，更有網友把Lily比喻為希臘神話美麗女神的代表「阿芙羅黛蒂」，清楚感受到了Lily的魅力有增無減，其高人氣持續攀升。





