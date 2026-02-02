小S女兒Lily名花有主？ 澳洲約會男伴「白色情侶裝放閃」

小S二女兒Lily傳出戀情。(圖／黃唯淯攝)

小S二女兒Lily(許韶恩)長相清秀，加上個性直率、談吐得宜，成為許多廠商的新寵兒，演藝事業逐漸步上軌道的她，感情似乎有了著落，她近日現身澳洲墨爾本時，身旁有名年輕男子同行，兩人不僅有說有笑，還疑似穿著「情侶裝」，讓網友猜測似乎戀愛了。

小S二女兒Lily傳出戀情。(圖／微博)

微博昨(1日)瘋傳Lily和一名男子去看澳網女單決賽的照片，只見兩人都穿著白色上衣搭配同色系短褲，腳穿白襪和同款白鞋，過程中兩人有說有笑，似乎有聊不完的話題，此外，男子望向Lily的眼神相當有愛，Lily則是露出甜美笑容回應，曖昧互動加上疑似「情侶裝」的造型，讓外界對於兩人關係更加好奇。

對於Lily疑似談戀愛，網友紛紛獻上祝福：「小女孩談戀愛很正常，為你感到開心」、「男生很帥」、「看起來相當匹配」、「成年了，談戀愛是必經過程」、「都成年了，還長這麼漂亮，沒男朋友才奇怪吧」、「Lily沒有男友才不正常」、「男帥女美很匹配」，不過有部分網友表示男方長得很像「小S大姐的兒子」，針對此事，Lily尚未做出任何回應。

剛滿18歲的Lily，先前受訪時表示目前以考大學和鋼琴檢定為主，媽媽小S則是叮囑「健康做自己」就好，至於是否要談戀愛，全都依照Lily的意願為主，教育女兒的態度相當開明。

