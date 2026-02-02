小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」

Lily在澳洲被發現疑似有新歡。翻攝微博、IG @lilyhsuuuu

2月2日是大S離世滿一年的日子，金寶山墓園也在這一天揭開她的紀念雕像，許多親友在低溫大雨中都到場，小S更在老公許雅鈞陪同下，神情哀戚現身。而小S的二女兒Lily（許韶恩）被認為長相神似大S，近日被網友捕捉到，與一名男子在澳洲勾手看球賽，疑似有新歡。

網友曝光在澳洲巧遇Lily的照片，Lily緊貼一名年輕男子，對方比Lily高出一個頭，兩人都穿全身白「情侶裝」，一路有說有笑。不過也有網友猜測，這名男子可能是小S大姊的兒子，也就是Lily的表兄弟。

全家忙大S雕像揭幕！暫無回應Lily新歡疑雲

小S（左）與老公許雅鈞現身金寶山墓園。鄒保祥攝

去年Lily也曾被拍到與一名男子看電影，但小S的經紀公司火速澄清對方是公司同事，並非情侶關係。而這次被爆出有新歡，全家人忙著出席大S墓園雕像揭幕儀式，目前還未有回應。

Lily被爆愛購物！媽媽、姊姊勸阻無效

Lily去年年滿18歲，舉辦藝術展受到各界矚目與討論，作品中也藏有對阿姨大S的思念之情。近日Lily與姊姊Elly（許曦文）一起接受雜誌訪問，拍攝美照，Lily被姊姊爆料是全家最愛購物的女生，每次都會被小S與Elly阻止，勸她：「先不要衝動，要多理財啊。」但她摀住耳朵、搖頭直呼：「不想聽！」

Elly（右）與Lily姊妹接受時尚雜誌訪問。翻攝IG @lilyhsuuuu



