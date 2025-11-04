小S女兒Lily穿上黛安芬內衣，青春爆棚、萌翻全場！＂理想型＂曝光竟是他？

（圖／品牌提供）

Triumph 黛安芬全新 Athleisure「城市律動系列」 在新光三越南西一館一樓開設限時快閃店，活動現場不僅熱鬧滿點，更迎來品牌大使—精靈系少女 Lily 許韶恩 的甜美登場！

Lily身穿 Athleisure系列新品，以一身清新又充滿能量的運動造型亮相，展現「Just Like You」品牌精神—自然、自在、剛剛好。她笑說：「今天雖然有點緊張，但更多是期待！以前就很喜歡黛安芬，這次能當品牌大使真的像開啟一段新旅程。」

說到身上這套，她眼睛一亮地分享：「顏色超襯膚，而且很年輕有活力，媽媽（小S徐熙娣）也誇我穿起來很青春！」她表示這款運動套裝超百搭，「不管是去買早餐、上課或運動都OK，透氣、親膚又吸汗，舒服到會想每天穿。」

至於要送媽媽哪一款？Lily 笑答：「一定是運動美背內衣！修身又親膚，超適合她最近迷上的匹克球。」至於小S 會不會偷穿她的衣服？她露出俏皮笑容：「應該會想穿我這件高腰裙吧～顯腰又顯瘦，超修身！」

被問到家人話題時，Lily 滿臉驕傲提到媽媽剛奪下金鐘獎：「我們家人群組大家都在說『熙娣呀好以妳為榮！Congratulations！We so proud of you！」聊到姊姊Elly（許曦文）的火辣新照，Lily笑說：「覺得姊姊超漂亮，她跟我分享時，其實我想要嘗試，但我太小了，還是比較適合青春活力的衣服。」

被問到理想型時，Lily笑得有點害羞，透露最近迷上漫畫《影子籃球員》裡的角色「綠間真太郎」，戴眼鏡、綠色頭髮相當有魅力。活動尾聲，Lily也不忘呼籲大家一定要來體驗快閃店！

TriumphAthleisure 城市律動系列：從舒適出發，展現「動靜皆型」的生活風格

Triumph 以全新 Athleisure 城市律動系列，揭開運動時尚新時代的序幕。品牌認為，跨界不只是轉變，而是延伸，將百年來 Triumph 持續致力於為女性打造在舒適、支撐與美感之間達到完美平衡的內衣，如今更進一步將這份專業延伸至運動與生活穿搭領域。隨著現代女性的生活節奏日益加快、場景多元，Athleisure 城市律動系列能讓她們以一套服裝，輕鬆應對工作、運動與日常穿搭，在每個自信瞬間都能自在展現剛剛好的自己。結合機能與時尚美學，讓女性在不同生活場景間自在切換。

