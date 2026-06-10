小S復出見王偉忠哭了！驚聞「一消息」崩潰發聲：情緒很複雜

四季線上／陳軒泓 報導

王偉忠帶著舞台劇作品上愛徒小S主持的《小姐不熙娣》，他在節目中介紹三部監製的舞台劇，包括《謝謝大家收看》、《都更男女》與《明星養老院》，其中親自參與演出的《謝謝大家收看》，6 月將在台中中山堂演出最終場之後封箱，小S聞言感慨萬千的說：「封箱了？」，還忍不住落淚，奇妙的哭點讓大家笑了出來，來賓郭子乾好奇問她：「你哭是因為舞台劇封箱哭？」，小S說，「我情緒很複雜！」

小S因王偉忠舞台劇「封箱」而難過

《謝謝大家收看》由偉忠哥跟郭子乾主演、6 月底封箱，岑永康參與的《都更男女》則是全新作品、將在 8、9 月於台北、高雄、台中巡迴，《明星養老院》12 月在台北演出最終場後，也將封箱。小S看到好戲當然心動，對演出舞台劇也躍躍欲試，王偉忠屢次邀請她，什麼都談好了，但一講到要到北中南巡演，小S立刻露出為難表情打退堂鼓，王偉忠忍不住說：「妳改變表演方法試試看嘛！」

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小S戲癮上身，錄影現場大飆演技

對於演出舞台劇，小S表示很怕在台上腦筋一片空白或是講話打舌，岑永康與郭子乾則分享演出經驗，表示在舞台上經常有人忘詞，其他演員都會互相支援，幫忙圓回來。而錄影現場小S也展現戲癮，重現舞台劇重要場景，還不計戲份飾演外籍幫傭，結果超級搶眼。王偉忠也承諾，只要小S願意演出舞台劇，他一定為她量身打造劇本、製作新戲，請大家拭目以待。

王偉忠承諾打造專屬小S的劇本

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