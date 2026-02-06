小S復工傳聞再起！B2合照吳姍儒「後會有期」 製作人曝真相

（娛樂中心／綜合報導）女星小S（徐熙娣）在痛失姊姊大S（徐熙媛）後，向主持節目小姐不熙娣告假，暫時卸下主持棒，節目則由吳姍儒（Sandy）代班。然而隨著大S紀念雕像完成，近日再度傳出小S即將復工的消息，引發外界高度關注。

圖／隨著大S紀念雕像完成，近日再度傳出小S即將復工的消息。（翻攝 IG／elephantdee）

復工傳聞起因於節目製作人B2日前在社群平台曬出多張合照，其中一張與吳姍儒的合影中，B2手拿寫有「後會有期」字樣的禮物，並附上「謝謝姍迪，合作愉快」等文字，被外界解讀為代班任務即將告一段落，也讓「小S回歸主持」的猜測迅速發酵。

事實上，吳姍儒代班期間話題不斷，外界曾盛傳節目集數縮減、贊助流失，甚至傳出她與製作單位磨合不順等負面傳言；加上其父親吳宗憲過去曾在直播中說出「沒家教的壞蛋」等抨擊言論，被網友聯想為替女兒護航、影射大小S，相關爭議一度延燒，吳家父女也因此承受不少輿論壓力。

圖／吳姍儒(右)代班期間話題不斷，父親吳宗憲過去直播發言也曾引起網路討論。（翻攝 FB／吳姍儒 Sandy Wu）

不過，針對「後會有期」是否象徵小S即將復工，B2在被詢問時向媒體澄清，該次錄影是年前最後一次工作，主持人向工作人員發紅包與禮物純屬年終致意，手中禮盒其實是吳姍儒所送的烏魚子，並非刻意釋放主持異動訊號，強調「小S目前尚未復工」。

小S雖暫離螢光幕，去年仍以節目表現奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，並在頒獎典禮上將榮耀獻給母親，感性落淚的一幕讓不少觀眾動容。如今外界對她何時重返《小姐不熙娣》依舊高度關心，節目未來主持安排，仍有待製作單位進一步說明。

圖／B2在社群平台曬出與吳姍儒的合影，手拿寫有「後會有期」字樣的禮物，並附上「謝謝姍迪，合作愉快」等文字，引發網友聯想。（翻攝 IG）

