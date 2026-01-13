小S悼念曹西平「瘋狂可愛的靈魂」 送白色蘭花藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲藝人曹西平去年在家中驟逝，近期靈堂開放讓親友悼念，今(13)日是曹西平靈堂開放第四日，邱瓈寬、藍心湄、逸祥、顧婕都有到靈堂弔唁，鍾欣凌、陳大天、卡古等人也都有低調前來致意，曹西平的靈堂上還有小S、蔡允潔送來的弔唁花籃。

小S悼念曹西平。(記者林欣穎攝)

小S透過字卡追憶曹西平。(記者林欣穎攝)

小S送上一盆純白蘭花，並在字卡上寫下：「曹大哥～你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷，你瘋狂、可愛的靈魂。」藝人蔡允潔也同樣送來花籃致意「永遠懷念」，今天也有不少粉絲前來追憶曹西平、送四哥走最後一程。

蔡允潔送來弔唁花籃。(記者林欣穎攝)

邱瓈寬、藍心湄都有到靈堂弔唁。(記者陳奕全攝)

