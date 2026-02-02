小S愛女疑戀愛！「與帥哥同遊澳洲被拍」 互動全曝光

女星小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）爆戀情。（圖／翻攝自Lily IG、微博）





女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有3個女兒，二女兒Lily（許韶恩）因甜美外型及優雅氣質備受關注，近日被目擊在澳洲和一名帥哥同遊，網友紛紛猜測是否戀情曝光。

女星小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）被拍到和一名男子同遊爆戀情。（圖／翻攝自微博）

Lily被網友拍到在澳洲墨爾本和一名男子同遊，並且雙方都是白色系穿搭，疑似為情侶服，鞋子也疑似為同款，因此讓網友好奇是否戀愛，但也有網友指出該男子疑似是小S大姐的兒子。

事實上，從去年開始Lily就傳出過兩次戀愛消息，一次是去看電影，當時表達是公司同事；隨後在生日當天發文中，有一名男子投籃的背影照片，被懷疑是偷偷放閃，但經紀人當時則表示不做回應。



