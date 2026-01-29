小S愛女真理褲辣秀性感曲線 海邊見1物品網看呆

小S大女兒Elly辣秀性感曲線，20歲更成熟美豔。（圖／IG@polarbearelly）

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有3個女兒，其中大女兒Elly（許曦文）學業表現優異，2024年9月開始在美國就讀南加州大學（USC），並不時分享海外留學的生活。近日她就曬出一系列海邊美照，且全身曲線完全展露，迅速吸引破萬人搶看。

Elly 28日在社群上傳多張美照，只見她放下一頭長髮，脫去穿在最外層的輕便外套，修身細肩帶背心凸顯纖細S曲線，胸前的深邃事業線也若隱若現，下半身則搭配極短真理褲，褲子長度僅大腿的3分之1，光滑筆直長腿完全展露，非常有性感女人味又不失青春氣息。

另外，Elly在沙灘上鋪著一塊大大野餐墊，時而躺下曬太陽，時而坐著欣賞夕陽美景，甚至直接拿出筆電處理資料，令網友困惑問道：「海邊用筆電？」她則無奈回覆：「有個作業晚上要交。」不過，一系列近照仍引來粉絲大讚，「美哭了」、「身材也太好，有在健身嗎」、「夏天的南半球，超級喜歡」。

而本月16日迎來20歲生日的她，先前分享與友人歡聚慶生的照片，也換上較為正式的平口禮服，露出香肩及深長事業線，在耳環及胸前項鍊的陪襯下，渾身散發典雅氣質，與過往青澀模樣形成強烈對比，成熟美豔的外型驚豔眾人，「許俏妞，20歲生日快樂」、「根本就是小S的翻版」、「20歲是很好的開始，要好好把握」。

