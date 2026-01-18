小S愛女Elly迎20歲生日！火辣小露深V慶生轉大人 胸前項鏈藏大S的思念

Elly迎來20歲生日。翻攝IG@polarbearelly

小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）日前迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生美照，身穿黑色低胸緊身背心，搭配牛仔褲，簡約又時尚，完美展現窈窕身形與傲人上圍，神情神似媽媽小S，引來粉絲驚呼：「完全就是小S！」不少網友也注意到她佩戴的項鍊，猜測是否為大S當年送的Tiffany。

Elly生日曬美照 項鍊藏對大S的思念

只見畫面中Elly身著簡約黑色細肩上衣，優美的鎖骨線條在細緻銀環項鍊的點綴下顯得格外動人，背景疑似在氣氛悠閒的高級餐廳，溫暖的黃色調燈光為整體構圖增添了幾分浪漫與慵懶，精緻的貓系眼妝勾勒出深邃眼神，直視鏡頭的目光既從容又充滿神祕感。

其實Elly與Tiffany的故事早有淵源，大S曾在《康熙來了》分享，Elly 9歲生日那年，大S因為發現Elly不知道什麼是「Tiffany藍」，因此送給Elly一條Tiffany&Co.項鍊，希望她從小學會辨識經典與審美觀，小S當時好奇詢問：「這麼小的孩子妳幹嘛買奢侈品？」大S則堅持讓Elly認識精品審美。

Elly不僅外型亮麗，被封為「最美星二代」，學業也相當優秀，目前就讀美國南加州大學（USC），雖然出國留學，她仍會透過社群分享生活點滴，每次曬出新造型或身形照，都吸引網友關注，在16日生日當天，她簡單寫下「20!!」慶祝，成熟自信的笑容與氣質，讓粉絲直呼長大了許多，完全脫去青澀感。



