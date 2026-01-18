小S愛女Elly「轉大人」耍辣慶生 20歲「私下狀態」流出！

娛樂中心／江姿儀報導



女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，2人育有三位優秀女兒，皆遺傳父母的完美基因。其中，大女兒Elly（許曦文）不僅外貌出眾，還成績優異，錄取美國名校。近年她出國留學，仍不時個人社群分享當地生活日常，16日迎來20歲生日，昨（17日）曬出美照慶生。





小S（左）教養出優秀女兒，大女兒Elly（許曦文）目前就讀美國名校南加州大學。（圖／翻攝自小S臉書、IG@polarbearelly）

小S大女兒Elly（許曦文）遺傳父母的好基因，外型亮麗，被封為「最美星二代」。Elly還是美女學霸，成績表現優異，目前就讀美國南加州大學（USC）。她時常透過社群平台分享生活點滴，每次曝光新造型、秀出絕佳芭比身形，總是征服全網。16日她滿20歲，昨（17日）發文簡短寫下「20！！」歡慶生日。只見她身穿黑色背心，小露性感；下身搭配牛仔褲，簡約又不失時尚感，貼身剪裁勾勒出窈窕曲線。她一頭墨黑中分長直髮隨意披散，露出纖細雙臂、迷人鎖骨，脖頸間短項鍊點綴。她對著鏡頭露出完美笑容，早已脫去幼年的青澀與稚嫩，展現成熟自信的姿態。

小S大女兒Elly（許曦文）外型亮麗，近日耍辣慶祝20歲生日。（圖／翻攝自IG@polarbearelly）

美照一出，不到一天，已累積2.6萬讚，驚艷全網。網友留言送上祝福外，還狂讚「俏妞本妞」、「很有國際感」、「越來越像小S年輕時」、「完全就是小S！」、「很美很高级」、「太美了！又有氣質」、「高級臉」、「太美麗了！」、「好像韓星」。Elly也轉發妹妹Lily（許韶恩）幫她慶生的限時動態，只見畫面中Elly蓋著棉被、緊擁動物玩偶熟睡，僅露出絕美側臉，私下狀態被妹妹出賣。

Elly遺傳父母的完美基因，神顏複製媽媽小S，網狂讚「越來越像小S年輕時」、「完全就是小S！」、「高級臉」、「好像韓星」。（圖／翻攝自IG@polarbearelly）









