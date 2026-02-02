小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。

近日，Lily被目擊與高帥男同遊澳洲，兩人皆穿白色系列衣服，腳上鞋子也疑似同款，據網友描述，Lily與男方有說有笑，互動十分親密，讓網友不禁猜測是否談戀愛了，截至目前為止，Lily尚未做出回應。

事實上，Lily去年生日曾曬出一系列美照，其中一張高壯男子投籃的背影照，引起網友的討論，事後，經紀人表示「不回應喔，謝謝」，此外，之前Lily跟媽媽小S，還有一名年輕男性現身電影院同樣被媒體拍到，當時也被認為是戀愛對象，不過經紀人澄清男方只是公司同事。

Lily與高帥男同遊澳洲被網友目擊。（圖／翻攝自微博）

