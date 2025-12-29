小S感性道謝GD！深夜告白「1句話」洩心聲 靠他勇敢面對世界

小S向GD道謝。翻攝IG@xxxibgdrgn、elephantdee

G-DRAGON（權志龍、GD）上月在台北開唱，吸引大批粉絲朝聖，不少藝人也到場共襄盛舉，小S過去曾多次透露自己是GD的粉絲，當天她也被直擊悄悄現身觀眾席，近來更被網友發現，她在GD的IG貼文底下留言，以英文寫下：「在我低潮時，你給了我很多的力量。」一番真情告白感動不少人。

小S日前在GD相關帳號「@alwaysgdmaster」的貼文留言區表示：「你不知道，你給了我那麼多力量，讓我可以勇敢面對這個世界，真的非常謝謝你。」隨後也在GD的貼文留言大讚對方：「你是亞洲最棒的！」並有感而發，自己在最無助、低落的時候，是GD給了她很大的支持。

小S留言感謝GD。翻攝threads

小S今年初痛失姊姊大S，一度陷入低潮，甚至手邊的節目《小姐不熙娣》都只能停擺，從社群平台上消息，專注在和家人療傷，直到10月才在好友蔡康永的陪伴下重返舞台，以頒獎人身分踏上金鐘獎，同時奪下綜藝節目主持人獎，當時她忍不住淚灑舞台，感動無數人。

事實上，小S過去就曾多次表達對GD的喜愛，還會開玩笑稱，如果GD曾參加她的生日派對，她願意當場下跪道謝。



