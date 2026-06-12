小S採訪女兒壓力大 Elly揭老媽真面目

小S徐熙娣、派翠克主持的東森《小姐不熙娣》迎來第1000集，特別邀請小S的大女兒Elly擔任嘉賓，一起慶祝這極具意義的一刻。母女2人首次在節目中合體，讓一向外放的小S變得格外謹慎，她坦言自己有點綁手綁腳，「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！畢竟來賓是親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好」。

雖然如此，小S還是向Elly套話，問她有什麼禁忌話題不能問，Elly機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊」，看似被拆穿的小S忍不住急喊：「我是妳媽，當然會保護妳」，試圖為自己反駁。但Elly則是冷靜的回擊，表示自己常看網路上的《康熙》片段，深知媽媽主持風格犀利。

Elly爆料，超愛看動漫的小S私下愛在家穿著睡衣，固定坐在同個位置不走動的沉迷劇情。她忍不住抱怨，「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」超真性情的爆料，讓小S崩潰大喊，直呼女兒講話太誇張，自己根本沒有那樣。