小S擁抱媽媽曬101跨年照！一句話悲吐思念大S傷痛

小S跟S媽ㄧ起跨年。（摘自臉書）

大S徐熙媛在2025年2月因病在日本東京病逝，享年48歲。小S徐熙娣今（1日）在社群分享和S媽黃春梅一起看101煙火的跨年照，感性寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，短短一句話，盡情傾訴所有思念姊姊的傷痛。

小S在大S離世後就暫別演藝圈，去年10月中出席金鐘獎慶功宴時，不敢保證自己何時復出，表示最快應該要等到跨年後，因為每年跨年都是她與大S還有其他家人一起在家裡穿著睡衣倒數，迎接新年的幸福日子。

