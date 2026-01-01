小S攜徐媽撐過「沒有大S」的跨年！「眼眶泛淚」畫面曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

女星大S（徐熙媛）今年春節期間和家人赴日旅遊不幸因病過世，消息曝光後震驚演藝圈，妹妹小S（徐熙娣）也因悲傷過度暫停手邊節目錄製。就在2025年的跨年夜上，小S也與徐媽媽度過了第一個沒有大S的倒數日，只見小S曬出與媽媽的合影，兩人眼含淚光的看著煙火，感性的天上的姊姊告白：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起過」，貼文一出讓上萬人淚崩。





小S摸胸口撐過首個「無大S陪伴」的跨年！緊貼徐媽「眼眶泛紅」畫面引萬網淚崩

小S（左圖）與媽媽（右圖右）首度過上沒有大S陪伴的跨年夜。（圖／翻攝自elephantdee IG）

小S在昨（31）日跨年夜這天，與媽媽一同前往台北101倒數。畫面中可見，小S與徐媽媽全身包緊緊，不僅戴毛帽，也戴上了口罩，相當低調的出現在觀賞台北101附近，等待煙火的釋放。只見小S一手握著雨傘，另一手則輕撫在胸口；雖然戴著口罩，但從露出的雙眼可以看出神情較為凝重、哀傷且帶著疲態，且眼眶微微泛紅，流露出一種肅穆的情緒。

小S先前受邀為台北101的跨年影片現聲，過程中回憶起與大S的種種時光，忍不住哽咽。（圖／翻攝自elephantdee IG）

而小S也在內文寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，讓粉絲感到相當心疼，紛紛安慰道「她在天上有很多朋友陪著她看煙花，她也在看妳，加油，我們的熙娣」、「她一直在。只是不同維度而已」、「姐姐也在天上陪你們一起看」、「她在啊，她一直都在，她在愛她的每個人的心裏」。

小S（左）在金鐘獎台上提及大S，感動現場和現上的觀眾們。（圖／三立電視畫面提供）

事實上，小S在2025年的金鐘獎勇敢現身，如願以《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，在台上致詞時，提及姊姊大S，場面讓人動容，當時小S喊話媽媽，希望自己獲獎能讓她心中的空洞填滿哪怕一點，情感湧現的深刻場面讓現場嘉賓、線上網友都淚崩。事後她也在IG上PO出開箱金鐘獎盃的畫面，並表示：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever 」。





