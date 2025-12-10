小S曬三姊妹擁母合影！獻金鐘獎盃給S媽：我會繼續前進

小S今（10）日曬出S媽收到金鐘獎盃的影片。（圖／翻攝自小S IG）





女星大S（徐熙媛）今年2月病逝日本，讓小S心情悲痛不已，告假節目《小姐不熙娣》，今年10月金鐘獎小S在好友蔡康永的陪伴下首度露面，並成功抱回「綜藝節目主持人」獎，如今時隔2個月，小S今（10）日在社群分享S媽開箱金鐘獎座的影片，感性寫下：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever」。

影片中，S媽開心拆開金鐘獎座的禮盒，在看到獎盃的一刻激動直呼，「補上我的心，謝謝寶貝（小S）」，眼眶泛淚一幕看起來格外令人不捨，而小S也在貼文中附上一張三姐妹圍繞在S媽身旁，一同與金鐘獎盃合影的畫面，4人笑容燦爛，看起來相當幸福。

事實上，小S先前在得知自己獲獎的那一刻，就激動落淚表示要將獎項獻給S媽，並感謝大S當時鼓勵她，讓她能夠重回主持圈，「因為我媽說她心裡有一個很大的洞，如果我今天得獎的話，她或許心裡那個洞會滿一點點，所以媽，這個獎獻給你！」如今不僅兌現承諾，還特地製作與姊姊及媽媽的合照，相當令人感動。



