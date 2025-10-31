小S曾靈魂拷問「婚後發生出軌？」粿粿反應曝 網驚時空旅人還有她

范姜彥豐發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊。圖／翻攝自IG@meigo.c

男星范姜彥豐29日發文指控妻子粿粿婚內出軌，對象為王子（邱勝翊），不僅震驚演藝圈，網友也挖出粿粿、王子過往相處行為，揪出在社群上「調情」言論；不過回顧節目、Youtube片段，發現小S、HOOK竟為預言家，早在事件爆發前，就點名關鍵人物，另外一名網友也事先「置板凳」，引起網友朝聖。

回顧今年1月5日，粿粿、王子出席活動後在社群發出貼文，表示「謝謝什麼事都大家一起的王子勾勾！雖然鬥嘴是日常但老實說還有好多地方可以向你學習」，見一名網友在2個多月前留下「不知道這以後會不會有故事，板凳先放」，如今事件爆發、真的出事，令網友封其為「時空旅人」。

網友2個多月前留言「不知道這以後會不會有故事 板凳先放」。圖／翻攝自IG

不僅如此，節目《小S不熙娣》2個月前，就以「粿粿婚姻亮紅燈？夫妻社群0互動藏玄機？」為題播出，同時小S也問范姜彥豐最初如何愛上粿粿，不過一名網友在頻道底下留言「在甜美的外表下做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事！希望媒體記者們能夠早日公佈真相！撕破他那虛偽的人設！」當時許多網友仍抱存疑心態。

近期《小S不熙娣》還有一集節目，指出「下半年一勾引這些星座就淪陷」，其中范姜彥豐及粿粿上節目，小S便問「你們彼此都很相信對方？」當時2人稱「滿相信的」，接著小S問及是不是認為已經結了婚，這輩子就不會有「出軌」發生在自己身上，粿粿則稱「好像是耶」。

小S問及是不是認為已經結了婚，這輩子就不會有「出軌」發生在自己身上。圖／翻攝自小S不熙娣 YT

如今范姜彥豐發文點名2人婚內出軌之事，網友紛紛留言「恭喜，總算可以公開了」、「這是時空旅人了吧」、「板凳已放已坐你旁邊」感嘆神機妙算 ，同時也說「小S是不是表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」，讚嘆「不愧為金鐘獎得主」什麼事都能被小S看透。

HOOK稱「誰不想當王子的老婆呢？」引起網友關注。圖／翻攝自HOOK YT

此外，YouTuber「HOOK」10月初發布的影片以「女性最想嫁的排行榜」帶出主題，當時點出第3名就是「王子」，激動道「誰不想當王子的老婆呢？」幽默將歷史上的王子轉為同名藝人，坦承「因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔！」影片一出，網友也說「沒想到這波Hook也給我預言成功」，直言「流量美魔女再次偉大」引起熱議。



