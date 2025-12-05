小S淚崩！為101煙火獻聲「幕後畫面」曝光：賈永婕心碎、具俊曄低調守候





小S（徐熙娣）歷經大S（徐熙娣）逝世的喪姊之痛，努力消化悲痛心情，除了出席金鐘獎，也應好友賈永婕的邀請，為台北101煙火影片獻聲，賈永婕曝光幕後錄音過程畫面，對於小S一邊失控崩潰哽咽，仍堅持努力完成的精神，很是不捨也很感動。

小S數度卡關淚崩潰堤

小S在唸到描述跨年時刻的台詞，難忍想念大S的情緒潰堤，尤其小S曾提及跨年缺少姊姊大S的陪伴，一句「緊緊擁抱」更是讓她數度卡關，賈永婕也為此忍不住落淚且連忙安慰：「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，但小S仍努力重振心情敬業堅持完成：「沒關係，讓我再試一次」。

「那麼痛的時刻，妳還是做到了」

此次101煙火宣傳影片的台詞由賈永婕親自操刀，小S答應邀約後就開始擔心自己會失控落淚，但還是強忍悲傷錄音，甚至氣喊「媽呀！賈永婕！妳給我寫這種台詞」，讓賈永婕發文坦言，當下手足無措：「看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了」。

小S應好友賈永婕邀請，為台北101煙火影片獻聲，數度卡關淚崩潰堤。圖片來源：IG@janet_chia

賈永婕也透過發文表示小S在錄音間邊哭邊握拳頭，一個字一個字努力錄完旁白，讓她看了非常不捨，且曝光當時的錄音畫面，小S回應表示「很難」，但也敬業表示「還是要好好做完」，讓賈永婕感動直呼：「在那麼痛的時刻，妳還是做到了」。

小S應好友賈永婕邀請為台北101煙火影片獻聲，數度卡關淚崩潰堤。圖片來源：IG@janet_chia、FB@賈永婕的跑跳人生

101煙火影片暗藏洋蔥？

除了賈永婕陪伴小S完成感人時刻，眼尖網友發現窗戶另一頭還出現「姊夫」具俊曄低調的身影，宣傳影片裡的「Together remember forever」，也讓人聯想到大S與具俊曄婚後一起紋的情侶刺青，許多細節暗藏洋蔥，令大批網友忍不住再度為之鼻酸，很感動小S努力振作的勇氣：「S姐妳真的好棒，我們都需要你」、「2025永遠留在心中，一起邁向新的一年」。

