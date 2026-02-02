小S淚謝具俊曄陪伴大S「最後3年」：沒雜質的心守護我姐！心疼S媽全文曝
娛樂中心／施郁韻報導
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，小S（徐熙娣）現場發表了一段致詞，對姐夫具俊曄的感激，提到只要想到大S離世前的3年，身邊都有摯愛具俊曄的陪伴，她就會平靜下來。
大S紀念雕像揭幕儀式遇上大雨，小S看著至親好友，表示：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她也感謝具俊曄親自設計這座純白雕像，讓所有愛大S的人，想念她時能有地方來與她說說話。
小S說，自己多次陷入悲傷深淵，每次都能靠著一個念頭撐過，表示：「只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西的人。」並說具俊曄以一顆乾淨、單純、沒有雜質的心在守護姐姐，「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」
小S致詞全文：
感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。
當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。
更多三立新聞網報導
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
SJ始源快閃台灣一天追思大S！搭廉航回韓國「險錯過飛機」 首發聲了
汪小菲妻馬筱梅快生了！親媽飛中國「照顧大S兒女」 要返台生產坐月子
其他人也在看
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。