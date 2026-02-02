小S淚謝具俊曄陪伴大S「最後3年」：沒雜質的心守護我姐！心疼S媽全文曝

娛樂中心／施郁韻報導

小S在大S雕像儀式尾聲致意。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，小S（徐熙娣）現場發表了一段致詞，對姐夫具俊曄的感激，提到只要想到大S離世前的3年，身邊都有摯愛具俊曄的陪伴，她就會平靜下來。

大S紀念雕像揭幕儀式遇上大雨，小S看著至親好友，表示：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她也感謝具俊曄親自設計這座純白雕像，讓所有愛大S的人，想念她時能有地方來與她說說話。

小S說，自己多次陷入悲傷深淵，每次都能靠著一個念頭撐過，表示：「只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西的人。」並說具俊曄以一顆乾淨、單純、沒有雜質的心在守護姐姐，「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

S媽追思雕像畫面。（圖／經紀公司提供）

小S致詞全文：

感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。

當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。

