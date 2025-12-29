小S深夜告白GD！靠他撐過低潮 「讓我可以勇敢面對世界」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓流天王GD（權志龍）自2024年正式回歸歌壇後，再度引領風潮，今年11月於台北大巨蛋更是吸引上萬粉絲朝聖，連小S（徐熙娣）先前也曾被目擊身穿GD灰色周邊上衣低調坐在台下觀賞演唱會。就有眼尖網友發現，小S曾留言感謝GD在低潮時給予自己力量。

​​小S在​​​​GD貼文底下留言。（圖／翻攝自GD、小S IG）

小S近日被網友發現曾在GD相關社群帳號「@alwaysgdmaster」的貼文以英文留言：「你不知道，你給了我那麼多力量，讓我可以勇敢面對這個世界，真的非常謝謝你。」此外，她也到GD本人社群文章寫下：「你不知道的是，你給了我多少力量去面對這個世界，非常謝謝。」更稱讚對方是亞洲最棒的。

廣告 廣告

小S近日被網友發現曾在GD相關社群帳號留言。（圖／翻攝自IG@alwaysgdmaster ）

​​​​​​

小S留言，自己靠著GD撐過低潮。（圖／翻攝自GD IG）

其實早在3年前小S主持節目《小姐不熙地》就曾表達過自己對GD的喜愛。當時一位班底分享自己朋友生日時，曾包下私人飛機請GD到現場一起慶祝，聽到這小S就相當激動，連忙向一旁的天后闆妹許願，「你請得到我跟你下跪，一輩子叫你大姐！」由於小S在大S離世後，鮮少更新社群，如今被網友發現在GD貼文下留言，也感動表示，偶像在這時給了她安慰，期望她未來的日子能夠快樂。







更多FTNN新聞網報導

曾上節目襲胸小S！男模張越河遭控性侵 拐女大生回家硬上

7.0強震全台驚魂！ 小S心繫粉絲急喊一句話

大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」

