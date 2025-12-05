小S為101煙火片獻聲！想起大S「哽咽說不出話」 具俊曄一路相陪

藝人小S受賈永婕邀請為台北101煙火影片獻聲，過程中因想起姊姊大S而一度哽咽落淚，無法順利完成錄音。賈永婕在社群媒體分享幕後花絮，透露小S雖然情緒激動，但仍堅持握緊拳頭完成錄製。影片中也出現了大S丈夫具俊曄的身影，全程陪伴小S。這段充滿感情的配音不僅展現了小S的專業與堅強，也讓許多網友看了同樣感動落淚，紛紛表達支持與鼓勵。

小S受邀露製101煙火片配音工作。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

藝人小S日前接受好友賈永婕的邀請，為台北101煙火影片獻聲。賈永婕在社群平台上分享了錄音過程的幕後花絮，揭露了令人動容的一幕。小S在錄製到「每年都穿著睡衣和家人一起」這段台詞時，突然想起姊姊大S，情緒激動到一度哽咽說不出話來。

廣告 廣告

賈永婕表示，小S接到邀請時雖然立刻答應，但同時也坦言擔心自己可能會因情緒崩潰而無法完成任務。果然在錄音過程中，小S確實難以控制情緒，特別是在念到「緊緊擁抱」這幾個字時，試了好幾次才成功。賈永婕透露，當時她和小S兩人在錄音室裡都哭得很厲害，而小S是靠著握緊拳頭使力，才能勉強將台詞完整念出。

從玻璃反射看見具俊曄也在錄音現場。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

影片中還出現了許久未在公開場合露面的具俊曄，他是大S的丈夫，當天特地戴著帽子到場，全程陪伴小S並為她加油打氣。

小S後來也轉發了賈永婕的貼文，簡單但有力地寫下「很難，但還是要好好做完」這句話，展現了她面對困難的勇氣與決心。這段充滿真情實感的錄音過程，讓許多網友看了也跟著落淚，紛紛在留言中表達對小S的支持與鼓勵，希望她能夠早日走出傷痛。

更多 TVBS 報導

小S真的拿獎！和派翠克奪「綜藝節目主持人」 評審內幕曝光

首次沒大S跨年！小S獻聲101煙火「珍惜身邊的人」 網友哭成一片

小S錄音室情緒失控「崩潰痛哭」畫面流出 不停啜泣賈永婕一旁跟著心碎

台北101跨年6分鐘煙火曝！ 賈董：最佳賞點「北面、東面」

