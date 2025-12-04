小S為101煙火獻聲！聽見大S天上喊話「還是要一起看煙火」網看哭
小S（徐熙娣）2025年2月痛失大S（徐熙娣），歷經喪姊之痛停工大半年終於現身金鐘獎令人心疼，接著強忍悲痛心情力挺好友賈永婕，為台北101煙火宣傳影片獻聲，真情動人旁白，讓網友忍不住看哭。
小S彷彿聽見大S對她喊話
101董事長賈永婕，同步透過IG和FB以及threads粉專透露：「跨年夜看101煙火，一直是S家全家迎接新年的美好儀式；那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶」。
賈永婕表示S家如今少了一個最重要的人大S（徐熙媛），也透露小S覺得彷彿能聽見天上的大S對她喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接」，聲音不僅帶著笑意、還帶著淘氣，也帶著姐妹倆一輩子的約定。
所以小S選擇用聲音不只為台北101說故事，也是對自己和大家說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個小小儀式」。
小S邊哭邊握拳為101煙火獻聲
同樣令人感動的是，首次接下跨年相關工作的小S，即使帶著沉動的心情，卻滿載溫暖的心意，尤其賈永婕分享小S接到邀約就義無反顧答應，但第二句話開始透露不安的心情：「我真的很擔心會沒有辦法完成這個工作，我一定會崩潰、會大哭」，雖然影片中小S的聲音聽起來很平靜、很溫暖，「但其實我們兩個在錄音間哭爆了，她（小Ｓ）崩潰到握著拳頭，很用力把每一個字講出來」，讓賈永婕感到相當不捨。
小S不忘展現招牌逗趣風格
貼文曝光後，留言串湧入感動淚海紛紛表示：「聽完感動到落淚」、「騙人家的眼淚……不知不覺就滴下來」、「今年的101～～大S會在最頂端～看著大家們一起倒數著幸福」，也有人聽出小S的逗趣招牌風格：「後面的『我還沒講完ㄋㄟ』才是我們認識的小S」。
小S前陣子出席金鐘獎慶功宴時，曾被關心復出時間點，當時她說：「得了獎算是完美的Ending吧，會回去，但我不知什麼時候，至少讓我過完跨年吧，因為那是我很難面對的一天」，同時表示等到跨年後才會思考復出的事情，並且解釋原因：「因為之前跨年是在大S家吃飯，熬到12點然後去樓下看煙火，所以今年第一個沒有大S的跨年不知道要怎麼過」，令人不捨。
賈永婕此次也在曝光的影片貼文道出對小S告白，也對所有人的告白：「生活中有高低起伏，有順境就有逆境，有時會覺得這一年特別辛苦、沮喪、甚至傷痛但是當煙火綻放在夜空的那一秒，我們希望你能感覺到——你不是一個人。這座城市在陪你，我們在陪你。想把勇氣送給你，把希望送給你，把「明天會更好」這句話，不只是說出口，而是讓你真的看見」，想傳達就算今年過得不如意，但這個儀式感還是要堅持下去，希望用最燦爛的煙火迎接未來。
