小S獻上金鐘獎座 媽媽黃春梅笑了哽咽喊「填補我心中的洞」

【緯來新聞網】藝人大S（徐熙媛）於年初因流感驟然離世，這場突如其來的打擊讓母親黃春梅長時間陷入哀慟。在第60屆金鐘獎中，徐熙娣（小S）以節目《小姐不熙娣》奪下綜藝節目主持人獎。當時小S登台領獎時難忍悲傷情緒，哽咽感謝姊姊大S留給世界的美好，同時含淚說出：「謝謝大S帶給這個世界所有美好，但我要把這獎獻給我媽，她說我真的得獎了，可以把她心裡的洞填補起來！」今小S曝光媽媽拿到獎座後的反應，感動眾多網友。

小S獻上金鐘獎座 媽媽黃春梅哭了。

今年金鐘獎頒獎典禮結束後，小S在臉書上向姊姊大S深情喊話：「謝謝我最愛的姐姐大S，我知道你一直都在，只是我看不見你，但你一直都在。」幾句話直擊人心，引發不少粉絲共鳴。



小S今公開將獎座送給媽媽的畫面。影片中，S媽在打開盒子看到獎座的瞬間驚呼出聲，露出久違的笑容，接著對鏡頭動情喊話「謝謝寶貝」，忍不住激動落淚。小S也寫下真摯感言：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever」。



不少粉絲看見影片中S媽久違露出笑容後，紛紛留言「媽媽的笑容看了好感動」、「看到徐媽媽的笑容我真的眼淚用噴的出來」、「徐媽媽笑得很燦爛，好開心，好感動」。此外，小S的感性發文也被解讀為正在為復出暖身。

