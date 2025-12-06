小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕

戴帽子男子被誤認為具俊曄。（圖／翻攝自Instagram@janet_chia_）

即將迎接2026年，台北101跨年煙火活動再度吸引各界關注。今年宣傳影片找來藝人小S擔任旁白，展現感性聲線為跨年倒數增添氣氛。董事長賈永婕日前在社群媒體曝光錄音幕後花絮，影片中一位戴黑帽男子引發網友熱議，紛紛猜測是否為小S的姐夫具俊曄。對此，賈永婕昨（6日）也親自澄清謠言。

4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。

而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄音的畫面，也不時會因為小S的行為開懷大笑。影片曝光後，吸引大票網友喊：「在鏡子的倒影裡看到具俊曄笑了，真好會笑就好」、「姊夫什麼都沒說，卻一直在」、「謝謝賈董，這對小S可能是一個很重要的儀式」、「怎麼會邊看邊哭」。

賈永婕配著小S錄完旁白。（圖／翻攝自Instagram@janet_chia_）

賈永婕昨透過社群平台表示，網友誤認的黑帽男子實際上是導演本人，她笑稱：「其實姐夫那天沒有來錄音室！」並補充即使現場的小S也一度困惑，懷疑是否真的有人來過，笑說「他有來現場嗎？明明沒有啊」。

賈永婕坦言，雖然導演與具俊曄外型相差不少，但不知何故影片畫面讓兩人看起來「出奇地相似」，因而引發誤會。不過她也樂見這段插曲為宣傳帶來更多話題性，輕鬆地化解了烏龍誤會。

