小S獻聲101煙火影片！「具俊曄疑似在場守候」 賈永婕笑談誤會：有一點錯亂

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星小S（徐熙娣）為今年台北101跨年煙火宣傳片獻聲旁白，董事長賈永婕也在社群PO錄音片段，只見小S數度哽咽、但仍然完成錄音，敬業的態度感動所有人。不過，有網友誤以為「姊夫」具俊曄疑似也在現場，消息一出瞬間引發網上熱議。對此，賈永婕昨（6日）發文回應了。

女星小S（徐熙娣）為今年台北101跨年煙火宣傳片獻聲旁白，董事長賈永婕也在社群PO錄音片段。（圖／賈永婕IG）

賈永婕表示，具俊曄當天並未現身，大家所誤認的那位男子其實是導演，但她也感到不可思議，因為導演跟具俊曄長得一點都不像，但是透過鏡頭拍攝出來的樣子卻非常神似。

廣告 廣告

賈永婕逗趣的分享：「一度我跟熙娣都覺得有一點記憶錯亂，他有來現場嗎？明明沒有啊。」最後她向大家喊話，「總之今年跨年要一起來台北101看煙火就對了，請排除萬難我們一起迎接新年吧！」

更多FTNN新聞網報導

首個沒大S的跨年！小S為101煙火獻聲 賈永婕曝兩人在錄音室大哭

小S全家包場聚會「眼眶泛紅」！街頭直擊具俊曄1暖男動作

小S悲喊「我不好笑了」 賈永婕暖回：我們要的是真實的妳

