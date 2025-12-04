小S獻聲101煙火「請珍惜身邊人」 賈永婕：她聽見大S在天上說話
台北101跨年煙火秀今年再度成為全台焦點，主辦單位特別邀請藝人小S（徐熙娣）擔任煙火旁白配音。主題影片於近日曝光，小S在結尾以幽默語氣向台北101董事長賈永婕喊話：「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」儘管語帶笑意，她在影片中仍不忘提醒大眾「請珍惜你身邊的人，也珍惜每一次一起完成的儀式」，語句間流露濃厚情感。
賈永婕3日出席記者會時透露，小S錄製旁白過程中情緒多次激動，兩人甚至在錄音室內一度淚崩。她形容，小S全程握緊拳頭、含著哽咽完成錄音，旁白中每一句字句都是真切的情感投射。賈永婕隨後也於社群平台發文指出，小S之所以願意參與，是因為「那份沉甸甸的情感牽引著她」，讓這段配音不只是一份工作，更是一次情感性的託付。
據賈永婕轉述，台北101跨年煙火一直是小S家庭迎接新年的重要儀式，多年來，每到倒數時刻，一家人仰望、歡呼、互相擁抱，已成為不變的默契，也象徵許多台灣家庭共同擁有的記憶。然而，今年這個習以為常的畫面，卻少了一位關鍵成員，小S坦言自己彷彿聽見在天上的大S對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」語氣中既有笑意也帶著熟悉的俏皮，恰如兩人多年來深厚的姐妹情誼。
帶著這份思念與堅定，小S決定透過旁白現身，替自己、也替煙火說話。她希望觀眾在欣賞煙火時，不僅感受視覺震撼，更能在與親人並肩的那一刻理解「平凡陪伴」的珍貴。她在影片最後再次提醒大眾：「請珍惜你身邊的人，也珍惜每一次一起完成的儀式。」
賈永婕補充，今年的101跨年煙火不只承載歡慶與喜悅，更希望在動盪的生活節奏中，為每個人帶來力量。「當煙火在空中綻放，我們希望觀眾知道，他們不是孤單的。這座城市、我們都在陪著你。」她表示，煙火秀背後的意義遠超過跨年表演，也象徵著共同面對新年的勇氣與希望。
