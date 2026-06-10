小S班底遭前男友控欠200萬不還！張琳怒揭「偷吃酒店妹內幕」：那女生傳床照說好帥

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張琳近日遭前未婚夫在社群平台公開控訴「欠200萬元不還」，狠酸她一邊封鎖債主，一邊過著背香奈兒包、住豪宅的奢侈生活。圖／翻攝自IG @ilsachang1109

從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年轉戰當創業家，並成為小S主持的熱門節目《小姐不熙娣》固定班底，知性幹練的形象人氣暴漲。怎料，感情世界卻爆出大麻煩！張琳近日遭前未婚夫在社群平台公開點名控訴「欠債200萬元未還」，狠酸她一邊封鎖債主，一邊過著背香奈兒包、住豪宅的奢侈生活。對此，張琳也忍無可忍反擊，驚爆兩人當年分手內幕，其實是男方劈腿酒店妹！

前未婚夫怒標記公審！酸爆：背Chanel、住豪宅卻不還200萬

張琳過去曾在節目上透露，與前未婚夫交往1年半，原本動念結婚並打算共同買房，後來因價值觀不同和平分手，沒想到，近日《鏡週刊》卻接獲爆料，男方在IG限時動態上公開怒嗆，火藥味十足！

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男方直接標記張琳的帳號，寫下「張琳！不要假裝一切都沒事，依然台北租豪宅、背Chanel、各種出國玩，雖然妳封鎖我，週轉、借錢應該要還吧？」 隨後更用大字狠狠標註「200萬台幣這種呢？」 由於張琳平時主打女強人創業形象，社群充滿豪華旅遊與各式精品，如今被公開討債，財務狀況瞬間引發外界高度好奇。

張琳過去曾透露，與前未婚夫交往1年半，原本動念結婚並打算一起買房，後來因價值觀不同和平分手。圖／翻攝自IG @ilsachang1109

分手2年撕破臉！張琳認「有周轉」提月付2萬遭拒

對於前未婚夫的指控，張琳坦承在創業初期遇到困難時，對方確實有幫忙周轉，但雙方對於最終金額根本沒有共識，她無奈表示，今年1月她曾主動傳訊息給對方，整理出自己認知的欠款金額，並提出「每月償還2萬元」的分期方案，甚至表明等台南房子賣掉後會再還款。

當時前未婚夫回覆不同意，並答應會在2月初提出自己計算的金額與還款計畫，怎料，男方後來遲遲沒有下文，卻在分手2年後突然透過社群平台發文公審，讓她直呼相當傻眼。

張琳痛訴，前未婚夫曾跟酒店妹睡在一起，直言「我看到他們的對話，那個女生傳床上的照片，說『你睡著的時候好帥』。」圖／翻攝自IG @ilsachang1109

淚揭男方「偷吃酒店妹」：跨年看101煙火還傳給她

眼看陳年往事被翻上檯面，張琳也不忍了，直接掀開當年未公開的退婚真相！她痛訴，前未婚夫在中國工作期間曾跟酒店小姐睡在一起，「我看到他們的對話，那個女生傳床上的照片，說『你睡著的時候好帥』。」 更讓她痛心的是，兩人在台北看101跨年煙火時，男方竟然還把煙火影片同步傳給該名酒店妹，讓這段感情徹底碎裂。

不過，壓垮兩人關係的最後一根稻草仍是錢，張琳爆料，男方曾要求她向貴婦友人借款300萬元，她思考後認為不妥婉拒，結果竟被前未婚夫指責「只能同甘不能共苦」，兩人最終婚事告吹。如今昔日準夫妻徹底翻臉，債務糾紛、劈腿偷吃、借款爭議連環爆，這場演藝圈的愛情羅生門，恐怕短時間內還難以落幕。



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