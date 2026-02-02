小S痛失愛姐1週年 「雨中鞠躬」淚謝畫面曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。今（2日）大S逝世滿1週年，金寶山追思會中丈夫具俊曄、小S、S媽親人冒雨到場，包含同為「七仙女」的吳佩慈、阿雅、范曉萱，以及羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸、柴智屏、蔡康永、陶晶瑩、楊丞琳、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎等演藝圈好友，連大咖韓星崔始源都現身追思，稍早紀念雕像揭幕。追思會畫面曝光，親妹小S特別在雨中深深鞠躬，對鏡頭向大家致謝，令人鼻酸。

女星大S逝世一週年，眾多親友齊聚，緬懷大S。（圖／民視資料照）

大S逝世週年少女雕像揭幕 演藝圈親友雨中追思！

大S（徐熙媛）2025年2月病逝於日本，噩耗震驚演藝圈，一年來親友仍相當思念她，數度發文追憶過往，而丈夫具俊曄幾乎天天到金寶山墓地旁陪伴愛妻。今（2日）大S逝世滿1週年，丈夫具俊曄於亡妻長眠地金寶山舉辦追思會，他與S媽、小S夫婦及親友也於稍早前低調現身會場，一同揭幕大S紀念雕像，S媽抱著雕像痛哭，畫面令人心痛。不僅至親家人到場追思，包含「華岡七仙女」吳佩慈、阿雅、范曉萱，以及羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸、柴智屏、蔡康永、陶晶瑩、楊丞琳、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎等圈內好友，將近半個演藝圈都來送上祝福。





大S親妹小S神情哀傷走出，突然停下對著媒體鏡頭，先是雙手舉至臉前，合掌表達感謝，再深深鞠躬。（圖／翻攝畫面）









大S親妹小S鞠躬完，摀嘴起身後又雙手合十道謝「辛苦你們了，謝謝」。（圖／翻攝畫面）

大S逝世1週年 小S冒雨鞠躬淚謝！

典禮結束後，冰冷冬雨中，大S親妹小S神情哀傷走出，突然停下對著媒體鏡頭，先是雙手舉至臉前，合掌表達感謝，再深深鞠躬，期間情緒上來，摀嘴直起身子，起身後又雙手合十道謝「辛苦你們了，謝謝」，才轉身離去。事實上，大S（徐熙媛）染病驟逝後，感情非常好的妹妹小S（徐熙娣）難以接受，仍深陷失去姐姐的傷痛，讓外界憂心。她無心工作，主持3年的節目《小姐不熙娣》也交由他人代班，停工期間僅露面參加第60屆電視金鐘獎頒獎典禮，最終以奪下綜藝節目主持人獎，典禮中合體蔡康永，哽咽表示「因為我和我姊，是世界上最了解彼此的人。我知道她一定希望我今天能來，為了讓我媽媽記得，雖然我姊不在了，但我還在」，並深情獻唱給大S。





大S（左）染病驟逝後，感情非常好的妹妹小S（右）深陷失去姐姐的傷痛，悲傷停工。（圖／翻攝畫面）





