小S發文曬大S合照！徐媽媽淚崩高舉金鐘獎盃 哽咽訴說「補上我的心」

記者鄭尹翔／台北報導

小S發布徐媽媽拿到金鐘獎盃，並曬出一家四口合照。（圖／翻攝自小S IG )

藝人徐熙娣奪下今年金鐘獎主持人獎，而當時上台領獎，也是她在姊姊徐熙媛（大S）病逝後，首度現身，當時在台上就希望把這個獎送給徐媽媽，希望可以填補她心中空缺的洞，而如今獎盃終於送回家，徐媽媽也開心收下，並哽咽流淚的說「填補我心中的洞」。

小S日前奪下金鐘獎，就希望可以把這個獎項送給媽媽，並讓媽媽可以填補上失去愛女大S的痛，發文中也說「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮，愛妳mom forever 」

