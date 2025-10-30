小S神預測粿粿婚變？薔薔《黑澀會》看王子當老王 「親曝私下關係」
東森綜合台《小姐不熙娣》今（30日）舉辦記者會，宣布薔薔加盟進入代班主持人的行列，而因為薔薔過去是《我愛黑澀會》出身，被問到昨日《棒棒堂》王子和粿粿爆出婚外情一事，她也做出回應了。
對於王子插足粿粿和范姜彥豐的婚姻，詢問薔薔對此事時候，她直呼：「哎呀！」隨後表示完全不認識，說她進去《我愛黑澀會》沒多久，棒棒堂他們就離開了，笑說自己哪有時間關注他們。
另外，因為范姜彥豐的影片提及「美國行」，外界質疑「美國行」友人是否早已知情或協助隱瞞，導致許多人「獵巫」，晏柔中也成為其中，而范姜彥豐親自到晏柔中的IG留言，寫下：「柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。
詢問晏柔中好友Sandy目前狀況，Sandy則說自己其實也沒有太關心這些，「（美國行）那時候懷孕身體不舒服，他們在那趟時候我完全沒有再多關心，因為她要帶小孩」，這幾天也並沒有，主要是自己也沒用在八卦，還笑說：「薔薔說在《黑澀會》是邊緣人，我那時候就是路人。」
還有網友挖出當時小S的「神預測」時候，派翠克則笑說：「因為S姐都會這樣問，所以就是機率蠻高」，結果被Sandy吐槽要重來，薔薔還補刀：「那時候三魂七魄缺了。」
