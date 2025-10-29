小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉
前啦啦隊成員粿粿近日傳出與棒棒堂男星「王子」邱勝翊關係曖昧，疑似出軌，引爆婚姻亮紅燈。隨著輿論延燒，她過去曾在節目《小姐不熙娣》中堅稱「不可能出軌」的片段也被網友翻出，結果當場被星座專家打臉。
節目《小姐不熙娣》官方於29日上傳至YouTube頻道的精選影片，粿粿當時與丈夫范姜彥豐一同上節目，接受主持人小S（徐熙娣）直接提問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」對此，粿粿毫不猶豫地點頭表示同意，語氣堅定地說：「好像是耶。」
然而，節目中邀請的星座專家白瑜，隨即進行一項心理測驗，要來賓從四張圖片中選擇最想與伴侶共處的場景，包括「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」與「山中小屋」。粿粿當時選了「山中小屋」，結果測驗顯示，其感情忠誠度僅得50分。
白瑜解釋，選擇「山中小屋」的來賓，潛意識中有逃避現實的傾向，若遇到低潮、受到外在誘惑，很可能會發生出軌的行為。她直言：「這代表當下狀況滿危險的，如果心情不好，有個誘因、誘惑，就可能會出軌，在屋子中做些不該做的事。」
節目畫面近日再度被網友瘋傳，許多觀眾驚呼小S的提問猶如「神預言」，留言表示：「小S的靈魂拷問真的太犀利」、「沒想到迴力鏢這麼快就回來了」、「50分有準欸，星座的力量」、「小S是不是有看出什麼端倪？太扯了」、「小S是不是其實可以預知未來，表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「小S的直覺超準。」
