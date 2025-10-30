小S神預言粿粿婚內出軌？派翠克揭節目內幕 薔薔曝與王子私下關係：零交集
由Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的《小姐不熙娣》，今（30日）迎來新生力軍，薔薔加入主持陣容，節目麻辣指數再升級，並舉辦記者會。昨日范姜彥豐在社群發文，指控前妻粿粿與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，痛批「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」，消息一出，引發網友熱議，對此三人也被問到此事回應了。
▲ Sandy吳姍儒代班、派翠克主持《小姐不熙娣》，迎來新生力薔薔。（圖／東森綜合）
由於薔薔從《我愛黑澀會》出身，王子也是從《模范棒棒堂》、《我愛黑澀會》出道，他被問到此事表示，《模范棒棒堂》組團時都還沒有進去，自嘲「我是邊緣人」。薔薔表示，加入《我愛黑澀會》已經是節目尾聲，一個月後就將節目收掉了，所以不認識。
▲ 薔薔表示與王子不認識。（圖／東森綜合）
小S（徐熙娣）曾在節目中曾發問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事？」對此，粿粿當時語氣堅定回應：「好像是耶。」該段畫面近期在網路瘋傳，網友戲稱小S像是神預言。派翠克則笑說，她其實每次都會問這些問題，所以會中的機率應該很高，不過自己也忘了曾經有這一段，直到看到網友分享，才想起這段往事。
▲ 小S神預言「粿粿婚內出軌」派翠克曝真相，多問問題所以會中。（圖／東森綜合）
由於粿粿與王子美國行片段中，晏柔中也參與其中，引來網友熱議認為她早知情兩人的婚內出軌，范姜彥豐已出面替晏柔中發聲「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」對此，Sandy吳姍儒表示沒有多過問，不過知道晏柔中也當時候有去美國，當時懷孕身體不舒服沒有多問，目前也沒有多做關心。
▲ Sandy吳姍儒表示沒有多過問晏柔中。（圖／東森綜合）
