小S稱「不會出席陳漢典婚禮」！曝兩人私交還好 他出面親還原真相

娛樂中心／綜合報導

男星陳漢典與Lulu（黃路梓茵）20日正式登記結婚，今（30）日正好滿十天，兩人首度以夫妻身分合體亮相，出席舞台劇《半里長城》彩排記者會，現場不時互動放閃，甜蜜氛圍藏不住。不過，日前小S在金鐘獎慶功宴上談到這對新人時，開玩笑地表示自己「不會去婚禮」，更說與陳漢典「私下關係就還好」，引發不少網友替陳漢典抱不平。對此，陳漢典今也親自出面還原真相。

陳漢典參與舞台劇《半里長城》演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

廣告 廣告

陳漢典笑說：「我跟她很好啦！我們也還沒正式邀請，她有時候就愛開玩笑，風雲變色那種，她到底會不會來，我們就拭目以待啦。」他強調自己與小S感情依舊要好，並透露：「我會盡我最大努力邀請！」以輕鬆語氣化解外界誤會。

陳漢典和LuLu表示，婚禮目前籌備的進度還是零。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Lulu也在一旁緩頰，表示婚禮目前進度還沒啟動，希望大家別把玩笑話看得太嚴重，「她真的只是愛開玩笑啦！」她透露兩人工作都滿檔，婚禮籌備將照原定時間表進行。據悉，小S當時開玩笑地說不出席婚禮，是因為擔心現場「女明星都太瘦」，自己得再節食，還笑稱紅包會包「一萬六」，只是節目效果引發誤會。如今陳漢典親自出面緩頰，也再度展現他一貫的幽默風度。

更多三立新聞網報導

LuLu突喊懷孕了！陳漢典曝「2月會看到孕婦」 導演：排戲就看出不對勁

郁方談坣娜感觸深！悲嘆：很大的遺憾 郭子乾曝「兩人最後合作畫面」

不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！痛批粿粿「劈腿不可取」 自爆：我前陣子剛經歷過

