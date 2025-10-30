小S稱「交情還好」不出席婚禮 陳漢典：會盡最大努力邀請

陳漢典、Lulu將在明年一月辦婚禮。（圖／楊澍攝）

陳漢典、Lulu黃路梓茵將在明年一月舉辦婚禮，而小S日前曾說自己不會出席。對此，陳漢典今（30日）出席《半里長城笑噴版》彩排記者會時表示：「我會盡我最大努力邀請！」

小S日前在金鐘慶功宴上開玩笑表示，自己不會去陳漢典的婚禮，原因竟是去的女明星身材都太好，讓她必須再節食。她還打趣兩人的交情「還好」，紅包大概包「1萬6」！

陳漢典、Lulu黃路梓茵今（30日）出席《半里長城笑噴版》彩排記者會，被問到這件事，陳漢典老神在在表示：「沒有啦！我跟她（小S）很好啦，我還沒有邀請她，她有時候就開玩笑，她到底會不會來，我們拭目以待，我會盡我最大努力邀請！」陳漢典、Lulu黃路梓茵工作都忙，婚禮籌備也照時間表進行中。

