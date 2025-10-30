小S稱「交情還好」不出席婚禮 陳漢典：會盡最大努力邀請
陳漢典、Lulu黃路梓茵將在明年一月舉辦婚禮，而小S日前曾說自己不會出席。對此，陳漢典今（30日）出席《半里長城笑噴版》彩排記者會時表示：「我會盡我最大努力邀請！」
小S日前在金鐘慶功宴上開玩笑表示，自己不會去陳漢典的婚禮，原因竟是去的女明星身材都太好，讓她必須再節食。她還打趣兩人的交情「還好」，紅包大概包「1萬6」！
陳漢典、Lulu黃路梓茵今（30日）出席《半里長城笑噴版》彩排記者會，被問到這件事，陳漢典老神在在表示：「沒有啦！我跟她（小S）很好啦，我還沒有邀請她，她有時候就開玩笑，她到底會不會來，我們拭目以待，我會盡我最大努力邀請！」陳漢典、Lulu黃路梓茵工作都忙，婚禮籌備也照時間表進行中。
看更多 CTWANT 文章
王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽
王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜
粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子
其他人也在看
Lulu大方認了：都是我主動 陳漢典「我就是貪圖她的美色」
由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版10月31日至11月2日在國家戲劇院開演，今（10╱30）在於國家戲劇院舉行彩排記者會，新婚10天的Lulu（黃路梓茵）與陳漢典甜蜜合體，同劇演員郁方透露有次好奇問：「誰先跨過那一到鴻溝？誰先戳破那張紙？」Lulu回：「結婚以後當然都是我主動。」陳漢典也打趣說：「有時候我很積極時，她就說先不要、先不要，她很積極時，我就說先不要、先不要，後來剛好都很積極才中。」太報 ・ 14 小時前
小S自爆不去婚禮包1萬6 陳漢典出面滅火親揭私下關係
男星陳漢典與「Lulu」黃路梓茵於20日完成結婚登記，正式升格為夫妻。今（30）日恰好滿十天，兩人首度以「新婚夫妻檔」身分一同亮相，在舞台劇《半里長城》彩排記者會上互動熱絡，甜蜜氣氛藏都藏不住。不過，小S日前在金鐘獎慶功宴上被問到兩人婚事時，脫口而出「不會去婚禮」，更自爆與陳漢典「私下關係就還好」，自由時報 ・ 16 小時前
Lulu突喊我懷孕了！陳漢典拋「明年2月」震撼喜訊
Lulu突喊我懷孕了！陳漢典拋「明年2月」震撼喜訊EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」！陳漢典真實反應超甜蜜
導演許栢昂透露，早在幾個月前排戲時，就嗅出兩人之間的「不對勁」。他發現Lulu在劇中無法對陳漢典說重話，「像『感情騙子』這句話，她對漢典講起來都異常溫柔，我想說Lulu是這個路線的嗎？」許栢昂還舉例，有一場戲陳漢典要牽飾演女友的演員的手，他發現陳漢典牽完後，眼神...CTWANT ・ 20 小時前
LuLu突喊懷孕了！陳漢典曝「2月會看到孕婦」 導演：排戲就看出不對勁
台灣戲劇大師李國修的經典作品《半里長城》笑噴版即將重返舞台，由「屏風子弟兵」與綜藝金鐘拍檔合體登場，郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷共同主演，笑料保證滿滿。今（30）日劇組在國家戲劇院舉行彩排記者會，婚後公開同台的LuLu與陳漢典成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
登記10天超閃！Lulu甜誇老公脾氣好 陳漢典突喊：2月可能看到孕婦上台
李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版即將登場，30日舉辦彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員一同出席。全場焦點莫過於剛登記結婚的新婚夫妻Lulu及陳漢典，導演更透露早在排戲時，就看出兩人不對勁。中天新聞網 ・ 19 小時前
新婚生活放閃不斷 Lulu自認主動、漢典讚「貪圖她美色」
新婚10天的Lulu黃路梓茵與陳漢典，今（30日）首度以夫妻身分亮相，出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》彩排記者會。兩人劇中飾演昔日戀人，一登場就火花不斷，Lulu大喊「感情騙子！」又自爆「我懷孕了」，陳漢典立刻接哏：「等這天等很久了！」現場笑聲與粉紅泡泡齊飛。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
服務升級！賴清德：免費健檢年齡下修到30歲
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（29）日出席節目《百大醫言堂》上線啟動典禮，肯定該平台展現民間力量，有效提升全民健康知識，協助民眾延緩疾病發生、縮短不健康餘命；賴清德也說明政府相關政績，在成人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
8年前曾為坣娜婚禮表演「模仿秀」！郭子乾悲吐昔日籌劃內幕
坣娜昨（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息傳出震驚各界。今《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》舉行彩排記者會，昔日在坣娜和老公薛智偉婚禮上曾表演模仿秀的郭子乾，得知噩耗悲嘆「很震驚」，郁方也不捨表示「坣娜是我們這一代人的女神，不管男的女的」。鏡報 ・ 19 小時前
劈腿電視台千金！集團小開「合作黑心廠商」又惹議 親姐背鍋被罵爆
劇集《舊金山美容院》持續在國際市場發光，繼連晨翔、章廣辰前往韓國宣傳，劇中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴，30日也代表出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）為《舊金山美容院》造勢。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
粿粿離婚談判內容疑走漏 范姜彥豐「綠帽小丑」求償恐達3,000萬
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿婚內出軌，老公范姜彥豐自嘲是綠帽小丑，爆出「小王」是王子，如今更被起底離婚談判內容曝光。有網友翻出「徵信執行長」謝智博上節目的片段，他雖未指名，但稱綠帽夫可討到上看3,000萬的賠償。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬隻禁運禁宰衝擊業者！補助方案出爐：傳統肉攤3萬、肉品市場最高20萬
台中市梧棲區一養豬場爆發非洲豬瘟，行政院與農業部宣布自即日起至11月6日中午12時前，全台豬隻禁運、禁宰，農業部今（30）日提出補貼措施，包含養豬農民每頭豬隻新台幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。農業部長陳駿季表示，下周一（11/3日）開始申請，估計所需經費要11億。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉
節目《小姐不熙娣》官方於29日上傳至YouTube頻道的精選影片，粿粿當時與丈夫范姜彥豐一同上節目，接受主持人小S（徐熙娣）直接提問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」對此，粿粿毫不猶豫地點頭表示同意，語氣堅定地說：「好像是耶。」然而，節...CTWANT ・ 1 天前
郭子乾憶「8年前坣娜婚禮演出」！郁方嘆：她身體一直不好
郭子乾憶「8年前坣娜婚禮演出」！郁方嘆：她身體一直不好EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
11月新制上路！普發1萬「這天」開放登記 1補助最高15萬
11月新制有許多攸關民生、交通、醫療的措施即將上路，包含全民普發1萬元、公費流感新冠疫苗接種、流感病毒藥物公費使用延長、6都假日急症中心等，由《鏡報》為您進行統整，如下：鏡報 ・ 6 小時前
痛批王子「沒有職業道德」！ 品牌方忍7年爆料：至今都保留證據
藝人「王子」邱勝翊遭控和已婚女星、前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）外遇，昨(29)日晚間又遭合作過的「萬然生技」創辦人吳紹瑜爆料「在工作上的態度一樣沒有職業道德」，除了造成品牌的金錢損失，還導致公司...華視 ・ 23 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前