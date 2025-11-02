小S穿GD周邊帽T追星 李洙赫連2天大巨蛋打卡

GD今續攤大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場。讀者提供



韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）今（11╱2）續攤臺北大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場，20年好友「江南太子」李洙赫也連2天報到，就連小S（徐熙娣）也穿著GD周邊帽T朝聖，林心如、派翠克、林美秀、李聖傑等人也到場追星，聽著4萬名「FAM」（粉絲名稱）喊著「龍哥」，GD萌喊：「龍哥，我知道，大哥。」

今GD依舊穿著彩色花朵外套、頭戴紅色水鑽皇冠以〈POWER〉開場，唱完〈HOME SWEET HOME〉後，他用中文問候：「大家好，好久不見。」接著用英文說：「這是我家，歡迎來到我家。」並以「我愛你們」開撩粉絲。

今天是台北最後1場，GD感嘆時間過得很快，從3月開始的巡演「只剩下2場了」，接著又以中文說：「沒關係嗎」，又讓全場尖叫聲掀頂，演唱〈CRAYON〉前，他再領著4萬人嗨玩「swag、check」，氣氛嗨爆。

