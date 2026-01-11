小S笑兒童台姊姊「表裡不一」沒事 她酸李多慧卻翻船關鍵2原因曝

娛樂中心／林昀萱報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展三年，憑藉親切個性累積許多粉絲喜愛，然而，日前喜劇演員林妍霏一段脫口秀段子談到李多慧，疑似影射她人前人後一個樣，掀起網友的撻伐，事件延燒多日。就有網友挖出過去小S曾用類似玩笑揶揄兒童台姐姐「表裡不一」但未遭炎上，探討是否雙標，引起熱烈討論。

回顧整起事件，林妍霏在脫口秀表演中模仿李多慧，暗指她面對粉絲會用可愛的語氣，不過私下狀態一定不同，認為李多慧在家一定是叼著菸、喝酒、罵髒話的人，一番言論也讓網友砲轟「沒水準」。對此，李多慧所屬的味全龍球團則率先在9日表示「幽默不該建立在貶低他人之上」，直言文化差異不應該成為被嘲笑的理由，認為每位來台發展表演或運動的工作者都值得被尊重。至於李多慧雖沒有正面回應，不過她10日曬出美照搭配韓團「BLACKPINK」神曲〈Love to Hate Me〉，並附上3個問號以及聳肩的表情符號，種種舉動被認為是低調回擊。

脫口秀女演員林妍霏諷刺李多慧引發熱議。（圖／翻攝自STR Network、記者劉彥池攝影）

就有網友挖出過去小S在《康熙來了》訪問兒童台蝴蝶姐姐及草莓姐姐討論和林妍霏揶揄李多慧事件的差異。當時小S開玩笑表示自己很期待進去兒童台化妝間，「一走進去就會聽到大家用很低沉的聲音說，『你昨天怎麼樣，夜店有沒有喝掛』、『你抽什麼牌子的香菸』」，一席話讓蝴蝶姊姊笑回「才不會，妳亂說」，引發現場哄堂大笑，當時節目畫面也特別註記字幕「愛開玩笑」避免觀眾誤會小S。

小S昔日揶揄兒童台姊姊片段，因林妍霏嘲笑李多慧事件引起討論。（圖／翻攝自康熙來了）

兩件事情被拿來對比引起討論，網友一面倒點出差異：「小S講的時候兒童台姊姊們都是在場接哏&兒童台姊姊是台灣人，笑點是他們在台前因為要跟小孩互動而有的可愛語氣以及下了台卸下偽裝覺得很累背後的反差。那個人嘲笑的是韓國啦啦隊嗲聲嗲氣討好男性跟粉絲，但其實背地裡是不屑這些人的，兩者的笑點感覺滿不一樣的」、「不對吧！小S那是談話性節目，有主持人跟來賓。主持人對著來賓開玩笑，來賓沒有覺得不妥，當然沒事。今天是用著脫口秀的名義在台上抹黑耶！」「這一看就是節目效果，而且本人都在現場，焦點會在來賓的反應身上，我就請問脫口秀李多慧在現場嗎？」「根本完全不一樣好不好...小S說的時候當事人就在現場，而且他是對著本人故意說他們有反差，明顯就是一種搞笑方式，大家都知道笑點。那個脫口秀段子撇除被大家罵的口音歧視，整段內容我真的抓不到好笑在哪耶...」

