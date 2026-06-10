小S節目正妹班底要告了！火大反擊前未婚夫「出軌酒店妹」在先
女團「Sun Lady」出身的女星張琳，近年來因參加小Ｓ主持的節目《小姐不熙娣》走紅並成為固定班底，知性幹練的形象在網路上頗有人氣，轉戰創業家後更深受不少女性喜愛，女強人形象清新且鮮明。然而，今（10日）張琳卻疑遭前未婚夫在社群平台公開指控積欠 200 萬元周轉金未還，氣得她委託律師發出正式聲明，反咬對方出軌酒店小姐在先，雙方徹底撕破臉，決定交由司法處理。
據《鏡週刊》10日報導，張琳的前未婚夫在 Instagram 限時動態上點名張琳，並質疑張琳欠了200萬不還，依舊在台北租豪宅、買名牌包包以及出國遊玩等，甚至把他封鎖，疑似逃避百萬債務。
不過，針對前未婚夫的指控，張琳坦承創業初期時，確實曾向男方周轉資金，但她強調金額是 80 萬元而非對方口中的 200 萬元，且分手時曾提出「賣掉台南房產」的還款計畫，但雙方對於金額與還款方式始終無法達成共識。
此外，張琳更進一步爆料，兩人當年分手的主因並非金錢糾紛，而是男方劈腿酒店小姐。她透露曾抓包酒店妹傳來的床照，對方甚至對男方撒嬌說：「你睡著的時候好帥」，再加上男方曾要求張琳向貴婦朋友借 300 萬元遭拒，隨即辱罵她「不能共苦」，這才讓她心死決定終止婚約與感情。
稍早，張琳也在個人IG限時動態發出律師聲明表示，她和前未婚夫已分手快兩年， 針對不實的騷擾與網路抹黑， 已全權交由律師處理。她強調， 交往期間之共同生活支出， 過去基於情份嘗試和平解決之提議， 亦早已遭對方拒絕而失去拘束力。
目前，張琳已完成相關蒐證，將針對所有惡意誹謗、散布個資之侵權行為追訴提告，「 謝謝媒體朋友的求證， 也抱歉因個人私事佔用公眾資源。 各項商業合作均正常進行， 一切交由法律程序， 後續不再個別回應。」
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