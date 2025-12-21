小S節目被詐團利用！「騙個資手段曝光」官方急發聲 祭1招反制

娛樂中心／蔡佩伶報導

《小姐不熙娣》被冒名頂替。（圖／翻攝自臉書、IG）

節目《小姐不熙娣》今（21日）無預警在官方社群中發出聲明，呼籲大眾勿聽信詐騙訊息，原來是近期節目遭到詐騙集團冒名頂替，已有多位受害民眾向節目反應，因此節目證實未來皆會透過官方社群發文或是私訊來通知，喊話粉絲們要認明官方帳號的邀約。

《小姐不熙娣》在聲明中曝光詐騙集團的手段，從私訊截圖可以發現，詐騙集團聲稱是節目企劃，藉此來騙取民眾的個人資訊，因此節目呼籲大眾切勿隨意提供個人資料，以避免受騙，強調節目不會提供任何活動編號，亦或是成立候補名單的社群，喊話大眾要認明官方帳號。

廣告 廣告

節目也祭出往後僅會採用官方帳號來進行節目錄影的通知措施，杜絕未來有類似事件再度發生，其實，小S因為姐姐大S離世，至今仍向節目告假，至於回歸時間點，派翠克受訪時猜測可能會落在年後，不過還是需要以小S的狀況為主。

《小姐不熙娣》發出聲明。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意

校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

北捷隨機砍人釀死傷！他提「照常聚會、跨年」：對惡人最好的還擊

KIMIKO車廂目睹他持刀揮舞「保命關鍵曝光」 留陰影：無法入睡

