小S紅包寫「演小狗拉屎變喪屍」來源曝！陳漢典神演出讓她「惦記十年」

小S包給陳漢典的紅包引發熱烈討論。（圖／翻攝自臉書）

藝人陳漢典與 LULU（黃路梓茵）上週日（1月25日）在台北文華東方酒店盛大完婚，席開70桌，幾乎半個演藝圈到場祝賀，婚禮話題連日延燒。雖然昔日《康熙來了》搭檔小S（徐熙娣）未現身婚禮，但她禮到人不到送上紅包祝福，內容提到「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，如今這段影片也被挖出，同樣是來自康熙的節目片段。

陳漢典昨天在社群平台曬出小S包的大紅包，份量十足，紅包袋上還有小S親筆寫下的婚後注意事項，字字句句相當有她的風格。其中包含「跟老婆講話要溫柔」、「家事你要做」、「錢各自管好」、「每天都要稱讚她」等叮嚀，最後更語出驚人寫下「一週至少做愛4次」，並加碼幽默補一句，若老婆生氣就要「表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，還附上手繪的按讚表情符號。而金額後來被證實是十萬元。

陳漢典模仿「表演小狗拉屎的同時又變喪屍」讓小S惦記10年。（圖／翻攝自YT）

而「小狗拉屎」的來源也讓外界好奇是來自於何處，對此就有網友翻出片段是來自於2015年12月撥出的節目內容，內容先是小S要陳漢典扮演喪屍，並表示哪是他最喜歡的一個角色，正當陳漢典開始表演的時候，小S又說「我要喪屍拉屎，還是像吉娃娃」。

而小S竟然心中一直惦記著這個段落，並把它寫在紅包上畫作祝福，對此網友大讚「原來S的紅包是講這個噢」、「原來是S最喜歡的角色」、「用這招一定能維持15年」。

