小S紅包「小狗拉屎變喪屍」哏原來有來頭！網挖經典片段笑翻

「小狗拉屎的同時又變喪屍」精采表演，讓小S記得10年。（圖／翻攝自陳漢典 IG ）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，席開70桌、宴請650位親友，星光熠熠。其中，小S雖然「禮到人不到」，卻以一包超有個人風格的紅包掀起話題，紅包上寫滿對陳漢典婚後生活的「生存守則」叮嚀，其中一句「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，掀起網友熱烈討論。

小S在紅包袋上親筆寫下多項叮嚀，包括「跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切」，最後更加碼招牌式幽默，表示只要老婆生氣「就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，婚姻就「可以撐15年」，笑果十足。

小S的紅包祝福「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，來自陳漢典過去的表演。（圖／翻攝自陳漢典 IG ）

這句看似突兀的祝福內容，也讓不少網友滿頭問號，隨後就有眼尖粉絲翻出，原來這個橋段正是出自2015年播出的《康熙來了》，當時節目中，小S點名要陳漢典表演她最愛的角色「喪屍」，還直呼：「你好久沒有演喪屍，那是我最喜歡的一個角色欸」。

陳漢典與老婆Lulu。（陳君瑋攝）

沒想到陳漢典才剛進入狀況，小S又臨時加碼出題，要求他「我要喪屍拉屎，還是像吉娃娃」，難度瞬間拉滿。畫面中可見陳漢典全力投入，表情猙獰、動作誇張，一邊模仿喪屍、一邊演出「拉屎像吉娃娃」橋段，讓小S當場笑到不行，頻頻大讚：「你真的很會演喪屍欸！」，現場來賓也忍不住吐槽：「你們好像戲劇科的老師，在那邊出奇怪的難題。」

該片段如今被重新挖出，網友才恍然大悟，原來小S早就把這個「最愛名場面」牢牢記在心裡，甚至多年後直接寫進紅包當作婚禮祝福。不少網友看完後，紛紛笑翻留言：「原來S的紅包是講這個噢」、「用這招一定能維持15年」、「吉娃屍真的很強」、「這紅包是不是給骨灰級康熙來了粉絲的彩蛋？」、「原來是S最喜歡的角色」、「快笑死」 。一段十年前的節目片段，意外成為婚禮後的熱話題，也再次證明《康熙來了》的經典魅力，至今仍讓觀眾回味無窮。

