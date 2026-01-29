小S缺席陳漢典Lulu婚禮！全網瘋猜「真實原因」藏洋蔥：很貼心

娛樂中心／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）25日在文華東方酒店舉辦世紀婚宴，現場席開70桌規模盛大，賓客名單更被形容宛如三金典禮。過去主持節目《康熙來了》而與陳漢典結緣的小S（徐熙娣），早前就預告不會出席婚禮，網友紛紛猜測背後原因，恐怕與姊姊大S（徐熙媛）過世未滿1年有關。

小S（左）與陳漢典（中）頗有交情。右為蔡康永。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

小S去年10月出席金鐘獎頒獎典禮，便表明不會參與「典Lu CP」婚禮，「因為我又要節食，去的女明星都是紙片人」，更打趣表示與陳漢典交情普通。隨著婚宴圓滿落幕，網路上也掀起一波討論，網友指出傳統習俗中，家中辦理喪事1年內，通常會避免參加婚禮或拜訪親友住家，認為小S未現身其實相當貼心、顧慮周全。

小S為陳漢典送上紅包，並親筆寫下祝福。（圖／翻攝自陳漢典IG）

此外，小S當時也表示3個孩子讀書開銷不小，紅包數字將是1萬6千元，一度引發熱議。不過陳漢典昨（28）日公開禮金數字，其實高達10萬元，小S更親筆寫下祝福「跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少做4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，讓陳漢典笑說「謝謝S姐的照顧，真的很有你的風格」。

