小S自爆不去婚禮包1萬6 陳漢典出面滅火親揭私下關係

陳漢典、Lulu婚後10天首度公開同框，現場放閃不斷。(記者胡舜翔攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星陳漢典與「Lulu」黃路梓茵於20日完成結婚登記，正式升格為夫妻。今(30)日恰好滿十天，兩人首度以「新婚夫妻檔」身分一同亮相，在舞台劇《半里長城》彩排記者會上互動熱絡，甜蜜氣氛藏都藏不住。

不過，小S日前在金鐘獎慶功宴上被問到兩人婚事時，脫口而出「不會去婚禮」，更自爆與陳漢典「私下關係就還好」，擔心婚禮現場女明星都太瘦，自己得節食，表示紅包會包「一萬六」，引起外界誤會，許多網友替漢典喊冤。

廣告 廣告

陳漢典甜搭Lulu放閃全場，親揭小S「不去婚禮」內幕。(記者胡舜翔攝)

對此，陳漢典今親自出面回應，笑說：「我跟她很好啦！我們也還沒正式邀請，她有時候就愛開玩笑，風雲變色那種，她到底會不會來，我們就拭目以待啦。」Lulu也幫忙打圓場，表示婚禮尚未進入籌備階段，希望外界別太認真解讀：「她真的只是愛開玩笑啦！」她透露，兩人工作滿檔，婚禮將照原定步調準備。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（影）結婚才10天！Lulu突認「懷孕了」 陳漢典傻笑：等這天很久

打臉粿粿！國文老師解密「抓出聲明語病」全網震驚：突破盲點

不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組

時空旅人？粿粿偷吃王子 他9個月前留下「神預言」網瘋朝聖！

