小S致詞全文曝光！陷深淵時感謝具俊曄陪伴「大S最後3年」

眾多圈內好友現身大S追思會。（經紀公司提供）

女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，今（2）日在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，眾多親友冒雨到場，現場播放ASOS的歌曲《姐妹情深》，氣氛哀戚。小S在台上哽咽致詞，除了感謝前來參與的親友與媒體，也特別表達對姐夫具俊曄的感激之情，並提到在大S離世前的三年，陪伴在她身邊的正是具俊曄，一想到這點，她感到無比感謝。

小S在致詞中說，她非常感謝姐夫為大S設計這座美麗的雕像，希望所有愛大S的人，當想念她時，都能來此與她對話。她感慨地說：「也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」

大S紀念追思會親友合影，(左起)吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、 許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄和蔡康永 (2)。（經紀公司提供）

談到對具俊曄的感謝，小S坦言：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

小S也提到母親S媽的感受，「今天當我媽看到雕像時，她說：『寶貝，你重生了！』相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」她先前曾透露，除了沉浸在失去姊姊的哀傷中，也非常擔心S媽因喪女而無法走出陰影。

小S感謝具俊曄陪伴大S最後3年。（經紀公司提供）

此次揭幕儀式吸引眾多親友冒雨前來，包括具俊曄、S媽、小S、羅志祥、賈永婕夫婦、黑人與范瑋琪夫婦、王偉忠夫婦、言承旭、周渝民、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來、邱瓈寬等人。儀式歷時約一小時圓滿落幕，小S在結束後特地向守候的媒體三度鞠躬，表達滿滿感謝。

小S致詞全文：

感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。

