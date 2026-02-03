小S與、蔡康永主持大S雕像揭幕儀式 S媽淚喊：寶貝妳重生了

大S雕像揭幕儀式 /中央社

藝人大S（徐熙媛）過世1週年，由丈夫具俊曄發起的紀念雕像2日在新北市金山揭幕，S媽哽咽對著雕像說「寶貝，妳重生了，我愛妳。」小S則在儀式中與阿雅、范曉萱一同演唱「姊妹們的聚會」，重現「4姊妹」歌聲。小S與「康熙來了」搭檔蔡康永主持揭幕儀式。

大S紀念雕像命名為「熙媛的永恆軌道」，是由具俊曄授權，李承道與團隊製作。小S與「康熙來了」搭檔蔡康永一起雕像主持揭幕儀式，也與「4姊妹」成員阿雅（柳翰雅）、范曉萱高歌「姊妹們的聚會」，這是昔日3人與大S共同合唱的歌曲。

蔡康永在社群發文表示，大S的雕像是以銅跟大理石製作，是堅強的材料，「你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。你留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去。沒有比這更美的堅強了。」 李承道與團隊製作「熙媛的永恆軌道」，李承道在臉書發文表示，具俊曄並不如外界所描述的那般脆弱或不堪，「他確實在失去摯愛後跌入低谷，卻並未被悲傷帶走；相反地，他以持續生活、持續創作的方式，守護著熙媛的名字與存在。」 李承道也公開雕像製作花絮及揭幕儀式畫面，畫面中S媽（黃春梅）輕撫著女兒雕像，淚眼說著：「寶貝，你重生了，我愛妳，我永遠在後面支持妳，妳也支持我，謝謝妳。」 眾多至親好友出席揭幕儀式，包括韓國男團SUPER JUNIOR的始源、羅志祥、賈永婕、王偉忠、許茹芸、彭小刀、吳佩慈、陶晶瑩、楊丞琳、言承旭、周渝民與邱瓈寬等。小S（徐熙娣）致詞時表示：「如果你們真的很想念大S的時候，歡迎來這邊看看她，跟她說說話。」