小S被王偉忠這2字惹哭！全場傻眼認：情緒複雜 甘願當「外籍幫傭」飆演技成最搶眼角色

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

王偉忠（左）在節目上扛起小S。東森提供

王偉忠與郭子乾、岑永康上小S主持的節目《小姐不熙娣》宣傳舞台劇，提到《謝謝大家收看》6月將在台中中山堂演出最終場之後「封箱」，小S竟落淚喊：「封箱了？」讓眾人嚇傻，郭子乾好奇問：「你哭是因為舞台劇封箱哭？」小S說：「我情緒很複雜！」

《小姐不熙娣》邀請三位新生代木木（林葦妮）、紀佑潔、朱琦郁參與試鏡，由王偉忠當場導戲，搭配岑永康、郭子乾，重現《謝謝大家收看》舞台劇中父女對峙的重要場面，意外激發出小S的戲劇表演慾望，不計戲份，爭取演出這個家庭的外籍幫傭，結果超級搶眼，欲罷不能。

廣告 廣告

王偉忠（右）喊話要幫小S量身打造角色。東森提供

小S看到好戲都很心動，對演出舞台劇也躍躍欲試，王偉忠屢次邀請她，什麼都談好了，一講到要到北中南巡演，小S立刻露出為難表情打退堂鼓，王偉忠忍不住說：「妳改變表演方法試試看嘛！」並當場承諾，只要小Ｓ願意演出舞台劇，他一定為她量身打造劇本、製作新戲。

郭子乾不怕忘詞 就怕觀眾反應乾

小S則說，她很怕在台上腦筋一片空白或是講話打舌，岑永康與郭子乾分享演出經驗，其實在舞台上經常有人忘詞，其他演員都會互相支援，幫忙圓回來。郭子乾說，他不怕忘詞，只怕現場觀眾反應乾，好比其他場次都會爆笑的地方，這場觀眾居然一點反應都沒有，他就會想辦法調整表演強度，來帶氣氛。

王偉忠（左起）、郭子乾、岑永康上《小姐不熙娣》宣傳舞台劇。東森提供

岑永康主播台轉戰舞台 發揮連線臨場反應功力

岑永康原本是主播，近年開始演出舞台劇，戲約不斷，在空軍三重一村眷村現場實景演出的沉浸式喜劇《一村喜事》嫁了數十次女兒，這次在《都更男女》中，他飾演與女友同居的退休公務員、面對房子要都更，內心很是掙扎。

岑永康覺得演出舞台劇很有挑戰性，很像當年擔任記者時的現場連線，主播在棚內可以安穩讀稿，但記者連線時往往會遇到意想不到的狀況，要控場還要完成採訪，也更有成就感。

小S（左起）與岑永康、紀佑潔、郭子乾當場演起來。東森提供

王偉忠（右起）、岑永康、郭子乾、派翠克、小S、木木（林葦妮）、紀佑潔、朱琦郁在《小姐不熙娣》暢聊舞台劇。金星文創提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／《愛的榮耀》製作人爆傅子純：毛很多！3特點成受歡迎演員 揭「不夠帥」3度試戲險被換角內幕

獨家／8點檔男星女兒考上台大「歹竹出好筍」 妻2字揭教育關鍵！勸不動填醫學系全因害怕這件事

51歲港姐抗癌多年病逝！2個女兒病床最後送別 癌細胞擴散全身...3個月前舉辦「生前告別式」

完美男友YouTube跳出泡泡浴！她一查「觀看紀錄」崩潰改觀：正常嗎