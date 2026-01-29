小S要陳漢典一週做愛4次！十萬元大紅包掀起討論 網笑翻：4次有點多

記者趙浩雲／台北報導

藝人陳漢典與 Lulu（黃路梓茵）上週日（1月25日）在台北文華東方酒店盛大完婚，席開70桌，幾乎半個演藝圈到場祝賀，婚禮話題連日延燒。雖然昔日《康熙來了》搭檔小S（徐熙娣）未現身婚禮，但她禮到人不到送上紅包祝福，內容寫提到「一週要做愛四次」被大家笑說好像有點多。

陳漢典昨天在社群平台曬出小S包的大紅包，份量十足，紅包袋上還有小S親筆寫下的婚後注意事項，字字句句相當有她的風格。其中包含「跟老婆講話要溫柔」、「家事你要做」、「錢各自管好」、「每天都要稱讚她」等叮嚀，最後更語出驚人寫下「一週至少做愛4次」，並加碼幽默補一句，若老婆生氣就要「表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，還附上手繪的按讚表情符號。而金額後來被證實是十萬元。

廣告 廣告

小S包給陳漢典的紅包引發熱烈討論。（圖／翻攝自臉書）

這段祝福內容一曝光，立刻引發討論，不少網友笑說「4次其實有點多欸」、「是不是有點多」、「一週四次不知道算多還算少」、「4次超好笑」。對此，陳漢典本人則相當感動，發文回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你喔。」

更多三立新聞網報導

篠崎泫爆獄中閃嫁Toyz「肚子超大」照片流出 昔曾公開超音波照

女星結婚兩年無法懷孕！試管失敗崩潰「想到就會哭」 宣布年後重新來過

小S包給陳漢典紅包曝光！喊話「一週至少做愛4次」：婚姻應可撐15年

曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

