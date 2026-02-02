小S謝具俊曄用愛守護姊姊3年 揭S媽見大S雕像淚喊「寶貝妳重生了」

吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、 許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永在大S紀念追思會上合影。經紀公司提供



大S（徐熙媛）去年2月2日因流感併發肺炎病逝東京醫院，今（2╱2）是她逝世1周年，小S（徐熙娣）與姊夫具俊曄下午帶著 S媽等家人齊聚金寶山墓園為她舉行紀念雕像揭幕儀式，小S 致詞時表示：「今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」

小S為姊姊獻花。經紀公司提供

而大S的紀念雕塑命名為《熙媛的永恆軌道》，由具俊曄擔任製作人、李承道是藝術總監，碑文寫著：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。她所凝視的南方 208 度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了 2 月 8 日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。」

具俊曄深情致詞。經紀公司提供

小S致詞時感性表示：「感謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姊獻上1朵花，今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。」

S媽含淚望著大S雕像。經紀公司提供

接著小S說每當陷入悲傷的深淵時，「只要想著，我姊在離世前的3年，陪伴在她身邊的是我姊夫具俊曄，1個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著1顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊，只要這樣想，我的心就會平靜下來」。表達對具俊曄的感謝。

大S親友合影。經紀公司提供

而除了 S家，蔡康永、周渝民、「SJ」始源、言承旭、楊丞琳、「酷龍」姜元來、吳佩慈、黑人（陳建州）、范瑋琪、范曉萱、賈永婕、王柏傑、謝欣穎、陶晶瑩、羅志祥、王偉忠等人也都不畏風雨齊聚金寶山追思大S。

